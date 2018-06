London (AFP) Nach der Entdeckung von 34 Flüchtlingen sowie eines Toten in einem Schiffscontainer in Ostengland hat die britische Polizei einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Nach Polizeiangaben wurde am Dienstag in Nordirland ein Mann unter dem Verdacht des Totschlags und der Beihilfe zur illegalen Einwanderung festgenommen.

