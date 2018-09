Leipzig (SID) - Der deutsche Frauenhandball-Rekordmeister HC Leipzig hat die Rumänin Roxana Alina Ioneac verpflichtet. Der Verein reagierte damit auf die schwerwiegenden Verletzungen von Anna Togga Atladottir und Nicole Lederer im Rückraum. Die 25-Jährige Ioneac, die in der vergangenen Saison für SCM Craiova in der ersten rumänischen Liga spielte, unterschrieb bis zum 30. Juni 2015 in Leipzig.