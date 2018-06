Atlanta (dpa) - Beim nordamerikanischen Baumarkt-Primus Home Depot laufen die Geschäfte wieder rund.

Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen und ein verbesserter Jahresausblick ließen die Aktie des Unternehmens am Dienstag im vorbörslichen Handel in New York um mehr als drei Prozent steigen.

Nachdem der kalte Winter zum Jahresauftakt noch die Verkäufe gedrückt hatte, konnte die Heimwerkerkette ihren Umsatz im zweiten Geschäftsquartal bis Anfang August um 5,7 Prozent auf 23,81 Milliarden Dollar (17,8 Mrd Euro) verbessern.

Der Gewinn legte um 14,2 Prozent auf unterm Strich 2,05 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen in Atlanta mitteilte.

Mit diesen Zahlen im Rücken schraubte Konzernchef Frank Blake die Jahresziele nach oben. Er rechnet nun mit einem Gewinnanstieg um mehr als 20 Prozent pro Aktie.

Allerdings werden auch für 7 Milliarden Dollar eigene Papiere zurückgekauft, was sich im Ergebnis niederschlägt. Beim Umsatz peilt Home Depot für 2014 weiterhin ein Plus von knapp 5 Prozent an.

"Wir haben im zweiten Quartal über alle Regionen hinweg eine starke Performance im Kerngeschäft gesehen", kommentierte Blake den Quartalsbericht. Home Depot ist Marktführer mit 2264 Filialen in den USA, Kanada und Mexiko. Die Baumarkt-Kette beschäftigt mehr als 300 000 Angestellte.

Unternehmensmitteilung