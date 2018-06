Tegucigalpa (AFP) Bei einem Angriff auf eine Trauergemeinde sind in Honduras acht Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. Mehrere Menschen hätten vor dem Leichenschauhaus in San Pedro Sula im Norden des Landes auf die Herausgabe eines toten Angehörigen gewartet, sagte der örtliche Rechtsmediziner Héctor Hernández am Dienstag lokalen Radiosendern. Plötzlich seien zwei Autos vorgefahren, deren Insassen Sturmmasken trugen und auf die Wartenden schossen.

