Neu Delhi (AFP) In Indien sind beim Zusammenstoß eines Expresszugs mit einer vollbesetzten Rikscha offenbar mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück am Montag ereignete sich an einem Gleisübergang im nördlichen Bundesstaat Bihar, wie die Nachrichtenagentur Press Trust of India unter Berufung auf örtliche Polizeiangaben berichtete. Unter den Todesopfern, die alle derselben Familie angehörten, seien acht Kinder.

