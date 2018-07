Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will kritische Infrastrukturen wie Energie- oder Telekommunikationsnetze besser vor Cyberattacken schützen. Sie geht dabei auf die Wirtschaft zu. Innenminister Thomas de Maizière will die Betreiber verpflichten, Angriffe auf ihre IT-Systeme unverzüglich zu melden. Sofern es nicht zu einem Ausfall oder einer Störung des jeweiligen Netzes kommt, soll aber auch eine anonyme Meldung ausreichen. Das steht im Entwurf für das IT-Sicherheitsgesetz, den das Innenministerium zur Abstimmung in die Ressorts gegeben hat. Kritische Infrastrukturen sind Einrichtungen und Netze, die wesentlich für das öffentliche Leben sind.

