Nikosia (AFP) Human Rights Watch (HRW) hat dem Iran die illegale Inhaftierung dutzender Menschen wegen der Ausübung ihrer Grundrechte vorgeworfen. Die Menschenrechtsorganisation nannte in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht die Fälle von 189 Häftlingen in der nordiranischen Stadt Karadsch nahe der Hauptstadt Teheran. In 63 Fällen wurden die Gefangenen demnach allein deswegen festgenommen, angeklagt und verurteilt, "weil sie ihre Grundrechte wie freie Meinungsäußerung oder das Recht zur friedlichen Versammlung oder Vereinigung ausgeübt haben", schrieb HRW in dem ausführlichen Bericht.

