Tokio (AFP) Rettungsgerüchte haben den Aktienkurs der angeschlagenen japanischen Fluggesellschaft Skymark Airlines rasant in die Höhe getrieben. Nachdem die Tageszeitung "Nikkei" berichtet hatte, der malaysische Branchenkonkurrent AirAsia erwäge den Kauf von Anteilen, stieg die Skymark-Aktie an der Börse in Tokio am Montag um fast 28 Prozent auf 230 Yen (umgerechnet 1,68 Euro). Die Nachfrage überstieg das Verkaufsangebot um etwa das Dreifache.

