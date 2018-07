Berlin (dpa) - Deutschland will in der kommenden Woche anfangen, militärisches Material an die Kurden im Nordirak zu liefern. Im Gespräch sind Fahrzeuge, Schutzwesten, Helme oder Nachtsichtbrillen aus Bundeswehrbeständen. Waffen werden vorerst nicht geliefert, dazu gibt es noch keine Entscheidung. Mit Unterstützung der US-Luftwaffe haben kurdische Einheiten unter anderem den strategisch wichtigen Mossul-Staudamm von der Terrormiliz Islamischer Staat zurückerobert. Hunderttausende Menschen wurden von der IS in die Flucht getrieben.

