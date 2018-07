Tel Aviv (dpa) - Israel hat nach Medienberichten als Reaktion auf neue Raketenangriffe aus dem Gazastreifen seine Delegation bei den Verhandlungen in Kairo abgezogen. Das Team sei angewiesen worden, nach Israel zurückzureisen, berichteten israelische Medien. Sprecher des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu waren zunächst nicht erreichbar. Die israelische Armee griff nach neuen Raketenangriffen aus dem Gazastreifen Ziele in dem Palästinensergebiet an.

