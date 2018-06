Tel Aviv (dpa) - Militante Palästinenser im Gazastreifen haben trotz einer Feuerpause wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Drei Geschosse seien in der Nähe der Wüstenstadt Beerscheva eingeschlagen, sagte eine Militärsprecherin. Es gab zunächst keine Berichte über mögliche Opfer. Israel und die Palästinenser hatten sich in Kairo auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 24 Stunden geeinigt. Die Feuerpause endet am Abend um 23.00 Uhr MESZ.

