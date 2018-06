Berlin (SID) - Alle vier deutschen Leichtathletik-Europameister von Zürich werden beim 73. Internationalen Stadionfest (ISTAF) in Berlin am 31. August an den Start gehen. Damit neben Robert Harting (Diskus) und David Storl (Kugel) auch Kugelstoßerin Christina Schwanitz sowie Antje Möldner-Schmidt über 3000 m Hindernis im Olympiastadion antreten können, wurden diese beiden Disziplinen kurzfristig ins Programm aufgenommen. Das gab der Veranstalter am Dienstag bekannt.

Von den insgesamt elf deutschen Medaillengewinnern der Titelkämpfe in der Schweiz fehlt nur die drittplatzierte Speerwerferin Linda Stahl. Diskuswerferin Shanice Craft, Dritte bei der EM, tritt im Kugelstoßen an.

Bisher haben die Veranstalter für das Meeting 40.000 Tickets verkauft. Insgesamt sollen wie im Vorjahr mindestens 50.000 Besucher ins Berliner Olympiastadion kommen.