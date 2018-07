Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Milla Jovovich (38) erwartet ihr zweites Kind. "Mein Ehemann Paul und ich haben gerade erfahren, dass wir noch ein Baby bekommen", schrieb Jovovich ("Das Fünfte Element") am Montag bei Facebook.

Deshalb würden auch die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Resident Evil: The Final Chapter" verschoben. Schwangerschaft und Zombies-Töten seien wohl nicht die beste Kombination. "Alles, was ich in naher Zukunft vernichten werde, ist ein endloser Cupcake-Vorrat", schrieb Jovovich, die auch als Model bekannt wurde.

Jovovich und ihr Mann, der Regisseur und Autor Paul W.S. Anderson (49), haben bereits eine gemeinsame Tochter. Ever wurde 2007 geboren.