Monrovia (AFP) Drei Tage nach der Erstürmung und Plünderung einer Isolierstation für Ebola-Kranke in Liberias Hauptstadt Monrovia sind die 17 geflohenen Patienten wieder aufgetaucht. Die Vermissten hätten sich selbst in einem Krankenhaus der Hauptstadt gemeldet, sagte Informationsminister Lewis Brown am Dienstag. In der Nacht zu Sonntag hatte eine Menge überwiegend junger Leute im Armenviertel West Point die kürzlich in einer Schule eingerichtete Krankenstation gestürmt, geplündert und die dort untergebrachten Patienten freigelassen.

