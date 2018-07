Mexiko-Stadt (AFP) Im Nordwesten Mexikos sind 80 Schulen vorerst geschlossen worden, weil Schwefelsäure aus einer der weltgrößten Kupferminen in einen angrenzenden Fluss gesickert ist. Für rund 5000 Schüler fällt der Unterricht in dieser Woche wegen Wassermangels oder zu großer Nähe ihrer Schule zum Fluss aus, wie der Zivilschutz des Bundesstaats Sonora am Montag mitteilte. Aus einem Auffangbehälter der Buenavista-Mine waren am 8. August rund 40.000 Kubikmeter Schwefelsäure ausgelaufen, mit deren Hilfe normalerweise Kupfer von Erzen gereinigt wird.

