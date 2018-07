Wasserspringer Hausding Europameister vom Ein-Meter-Brett

Berlin (dpa) - Wasserspringer Patrick Hausding hat bei der Schwimm-EM in Berlin den Titel vom Ein-Meter-Brett gewonnen. Der Lokalmatador siegte am Dienstag als erster Deutscher seit 14 Jahren in dieser nicht-olympischen Disziplin. Hausding lag vor dem ehemaligen Europameister Jewgeni Kusnezow aus Russland und dem Franzosen Matthieu Rosset. Der vorjährige EM-Dritte Oliver Homuth sprang auf Platz fünf. Hausding holte gleich bei seinem ersten von fünf Einzelstarts dieser EM Edelmetall.

Rummenigge: Weltmeister Schweinsteiger fällt "ein paar Wochen" aus

München (dpa) - Bayern München stellt sich auf einen längeren Verzicht auf Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ein. "Der Doktor ist guter Dinge, dass es keine Langfrist-Geschichte wird", berichtete Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Dienstag bei der Vorstellung des Software-Riesen SAP als Technologiepartner. Es werde aber "ein paar Wochen dauern". Der Mittelfeldspieler, dessen Patellasehnen-Probleme am Montag noch einmal untersucht worden waren, werde auch die Länderspiele im September sicher verpassen. Mit den großen Personalsorgen käme der deutsche Meister zum Bundesligastart aber klar.

15-Jähriger soll für norwegische Fußball-Nationalelf spielen

Oslo (dpa) - Das norwegische Fußballtalent Martin Ødegaard soll am 27. August im Spiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in der norwegischen Fußballnationalmannschaft spielen. Wie der Fußballverband des Landes am Dienstag mitteilte, werde der 15-Jährige damit der jüngste Spieler in der Geschichte der Nationalelf sein. Ødegaard ist derzeit heiß umworben. 30 europäische Clubs, darunter Manchester United und Bayern München, sollen nach Angaben seines Vaters Interesse an ihm haben.

Russland wehrt sich gegen mögliche Reduzierung der WM-Stadien 2018

Moskau (dpa) - Russland lehnt eine Reduzierung der Stadionanzahl für die Fußball-WM 2018 im eigenen Land ab. "Das Konzept der zwölf Stadien in elf Städten bleibt bestehen", zitierte die Agentur ITAR-Tass am Dienstag den russischen Sportminister Witali Mutko. "Die FIFA schlägt zehn Stadien in neun Städten vor." Wie die FIFA auf ihrer Internetseite schrieb, sprach Weltverbands-Chef Joseph Blatter bei seinem Russland-Besuch am Wochenende bei einem Treffen mit Mutko über eine Stadion-Reduzierung. Eine Entscheidung in dieser Frage soll laut Mutko beim Treffen der FIFA-Exekutive im Oktober fallen.

Fachzeitschrift: Lotterer fährt für Caterham Großen Preis von Belgien

Stuttgart (dpa) - André Lotterer steht beim Großen Preis von Belgien an diesem Wochenende vor seinem Formel-1-Renndebüt. Nach Informationen des Fachmagazins "auto motor und sport" vom Dienstag ersetzt der dreimalige Le-Mans-Gewinner in Spa-Francorchamps beim Caterham-Team den Japaner Kamui Kobayashi. Audi habe seinem Werkspiloten die Freigabe für diesen Einsatz gegeben. Lotterer hat sich bereits einen Sitz im Caterham-Werk in England anfertigen lassen. Der 32 Jahre alte Duisburger bestritt in den Jahren 2000 und 2001 bereits einige Testfahrten für das damalige Formel-1-Team Jaguar.

New Haven: Petkovic besiegt Australien Open-Finalistin Cibulkova

New Haven (dpa) - Tennis-Profi Andrea Petkovic scheint rechtzeitig vor den US Open ihre kleine Krise überwunden zu haben. Eine Woche vor Beginn des letzten Grand Slam-Turniers des Jahres besiegte die Fed Cup-Spielerin aus Darmstadt am Montag (Ortszeit) beim WTA-Hartplatz-Event von New Haven/Connecticut zum Auftakt Australien Open-Finalistin Dominika Cibulkova aus der Slowakei 7:6, 6:3. Nächste Gegnerin ist die Belgierin Kirsten Flipkens.

Becker und Brown scheitern in Runde zwei

Winston-Salem (dpa) - Benjamin Becker und Dustin Brown sind beim ATP-Tennis-Turnier von Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina ausgeschieden. Bei der Generalprobe für die am 25. August beginnenden US Open verlor Becker am Montag (Ortszeit) sein Zweitrunden-Match gegen Jarkko Nieminen mit 5:7, 4:6. Dustin Brown startete verheißungsvoll in seine Partie gegen Guillermo Garcia-Lopez. Nach gewonnenem ersten Durchgang war die Nummer 98 der Weltrangliste dem um 66 Positionen vor ihm geführten Spanier jedoch klar unterlegen und verlor mit 7:6, 2:6, 2:6.