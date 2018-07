Jerusalem (AFP) Trotz einer Feuerpause sind am Dienstag aus dem Gazastreifen erneut Raketen auf den Süden Israels abgeschossen worden. Wie die israelische Armee mitteilte, schlugen drei Geschosse in unbewohntem Gelände ein, wo sie keinen Schaden anrichteten. Der Angriff erfolgte acht Stunden vor dem Ende einer Waffenruhe, die zum Zweck weiterer Verhandlungen in Kairo über eine dauerhafte Beilegung des Gaza-Konflikts vereinbart worden war.

