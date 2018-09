Jerusalem (AFP) Die um einen Tag verlängerten Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen sind am Dienstag von einem schweren Bruch der Feuerpause überschattet worden. Nachdem am Nachmittag drei Raketen im Umland der Großstadt Beerscheba im Süden Israels einschlugen, griff die israelische Luftwaffe nach Angaben von Augenzeugen und Sicherheitskreisen eine halbe Stunde später ein Ziel im Norden des Gazastreifens an. Menschen kamen dort nicht zu Schaden.

