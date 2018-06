Darwin (dpa) - Vor den Augen seiner Frau ist ein Mann in Australien beim Fischen von einem Krokodil geschnappt und verschlungen worden. Der 57-jährige sei in den Adelaide-Fluss bei Darwin gewatet, um seine verfangene Leine zu befreien, so die Polizei. Die Ehefrau habe seinen Schrei gehört und das Tier dann abtauchen sehen. Wildhüter spürten das viereinhalb Meter lange Krokodil wenig später auf und erschossen es. In seinem Magen wurden die sterblichen Überreste des Mannes gefunden. Das Krokodil schnappte den Mann nur 100 Meter neben einem Anleger, von dem aus Touristen zu Krokodil-Touren aufbrechen.

