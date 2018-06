Berlin (SID) - Der Wahl-Amerikaner Jan-Philip Glania hat die erste Medaille für die deutschen Beckenschwimmer bei der Heim-EM in Berlin gewonnen. Der 25-Jährige aus Frankfurt/Main, der seit Februar in Los Angeles bei US-Starcoach Dave Salo trainierte, schwamm über 100 m Rücken in 54,15 Sekunden zu Bronze. Gold ging im Velodrom an den Briten Chris Walker-Hebborn vor dem französischen Staffel-Olympiasieger Jeremy Stravius. Christian Diener (Potsdam) lag als Vierter nur acht Hundertstelsekunden hinter Glania.

Deutlich an Edelmetall vorbei schwamm Hendrik Feldwehr über 100 m Brust. Der deutsche Meister war beim Sieg des Briten Adam Peaty als Achter in 1:01,02 Minuten ohne Chance.