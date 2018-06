Winston-Salem (SID) - Die beiden deutschen Tennisprofis Benjamin Becker (Orscholz) und Dustin Brown (Winsen/Aller) sind als letzte Deutsche in der zweiten Runde des ATP-Turniers in Winston-Salem/North Carolina gescheitert. Der 33-jährige Becker unterlag dem an Position 15 gesetzten Finnen Jarkko Nieminen 5:7, 4:6. Brown, Nummer 98 der Welt, war gegen den an Position fünf gesetzten Spanier Guillermo Garcia-Lopez nur einen Satz lang ebenbürtig und verlor mit 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Bei dem mit 683.705 Dollar dotierten Vorbereitungsturnier auf die US Open war der dritte deutsche Starter Jan-Lennard Struff (Warstein) bereits in der ersten Runde an Lokalmatador Ryan Harrison gescheitert.