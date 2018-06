New Haven (dpa) - Tennis-Profi Andrea Petkovic scheint rechtzeitig vor den US Open ihre kleine Krise überwunden zu haben. Eine Woche vor Beginn des letzten Grand Slam-Turniers des Jahres besiegte die Fed Cup-Spielerin aus Darmstadt beim WTA-Hartplatz-Event von New Haven/Connecticut zum Auftakt Australien Open-Finalistin, Dominika Cibulkova aus der Slowakei 7:6 7:2, 6:3. Nächste Gegnerin ist die Belgierin Kirsten Flipkens. Vor 14 Tagen hatte Petkovic aufgrund einer Viruserkrankung in Montreal noch absagen müssen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.