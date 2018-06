Donezk (AFP) Nach dem Beschuss eines Flüchtlingskonvois in der Nähe der ostukrainischen Großstadt Lugansk sind nach Angaben des ukrainischen Militärs mindestens 15 Leichen geborgen worden. Bei den Toten handele es sich um Zivilisten, sagte Armeesprecher Andrej Lyssenko am Dienstag. Er hatte am Montag zunächst von dutzenden Toten gesprochen. Die ukrainische Regierung hatte die prorussischen Separatisten für den Angriff verantwortlich gemacht.

