Ferguson (dpa) - Der "Bild"-Reporter Lukas Hermsmeier ist nach seiner Festnahme während der Demonstrationen in der US-Kleinstadt Ferguson wieder auf freiem Fuß. Das bestätigte das Medienhaus Axel Springer in Berlin. Hermsmeier war am Montagabend als Berichterstatter am Rande der Proteste festgenommen worden. Auch der "Welt"-Korrespondent Ansgar Graw und der Reporter Frank Herrmann waren für drei Stunden inhaftiert worden. Ferguson wird seit Tagen von Demonstrationen und Krawallen wegen der tödlichen Polizeischüsse auf den afroamerikanischen Teenager Michael Brown erschüttert.

