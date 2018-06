St. Louis (dpa) - In der US-Kleinstadt Ferguson im Bundesstaat Missouri ist es in der Nacht vereinzelt zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Nachdem einige Protestierende mit Glas- und Plastikflaschen warfen und versuchten, eine Straße zu blockieren, setzte die Polizei nach Angaben des US-Senders CNN Tränengas ein. Augenzeugen berichteten auch von Schüssen. Seit den tödlichen Schüssen auf einen unbewaffneten schwarzen Teenager vor zehn Tagen kommt es in Ferguson immer wieder zu Protesten und Unruhen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.