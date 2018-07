St. Louis (dpa) - In der Unruhe-Stadt Ferguson sind zwei deutsche Journalisten vorübergehend festgenommen worden. Wie die Tageszeitung "Die Welt" berichtet, wurden die beiden in Handschellen abgeführt und ins Gefängnis gebracht. Drei Stunden später waren sie wieder frei. Hintergrund der Festnahmen war laut "Welt" eine Aufforderung der Polizei, auf einer fast menschenleeren Straße nicht stehen zu bleiben. Beide Reporter versichern, der Aufforderung gefolgt zu sein. In Ferguson gibt es nach dem Tod eines schwarzen Jugendlichen durch Polizeikugeln immer wieder Proteste.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.