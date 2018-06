Los Angeles (AFP) In der Gegend des berühmten Yosemite-Nationalparks im US-Bundesstaat Kalifornien ist erneut ein Waldbrand ausgebrochen. Rund tausend Anwohner seien bereits in Sicherheit gebracht worden, teilten die örtlichen Behörden am Dienstag mit. Die südliche Zufahrtsstraße zum Park wurde gesperrt, die Touristenattraktion selbst war aber weiterhin geöffnet.

