New York (AFP) Das sudanesische Model Ataui Deng ist in New York als vermisst gemeldet worden. Die 22-Jährige, die für Topdesigner wie Proenza Schouler und Zac Posen gearbeitet hatte, sei zuletzt am 6. August in der Nähe des Times Square gesehen worden, teilte die Polizei in der US-Metropole am Montag (Ortszeit) mit. Laut dem Suchplakat der Polizei ist Deng 1,85 Meter groß und wiegt 50 Kilogramm. Aus Polizeikreisen verlautete unter Berufung auf Dengs Freund, das Model sei in jüngster Zeit deprimiert gewesen.

