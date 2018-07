Regensburg (dpa) - Bei einem nächtlichen Halt an einer Tankstelle in Regensburg hat ein Autofahrer seine Tochter vergessen. Wie die Polizei berichtete, hatte der 51-Jährige aus dem Rheinland am frühen Morgen auf der Heimreise aus Montenegro einen Zwischenstopp eingelegt. Dabei stieg die Zwölfjährige unbemerkt aus dem Auto, in dem ihr Opa und ihre zwei Schwestern schliefen. Als der Vater vom Bezahlen zurückkam, bemerkte er nicht, dass seine Tochter den Wagen verlassen hatte und fuhr davon. Erst als ihn eine alarmierte Polizeistreife anhielt, bemerkte er das Verschwinden seiner Tochter.

