Kabul (AFP) In Afghanistan ist ein Nato-Soldat von einem Unbekannten getötet worden. Nach übereinstimmenden Angaben zweier Polizeivertreter, wurde der Mann am Mittwoch in der Hauptstadt Kabul während einer Straßenkontrolle mit einem Messer erstochen. Die Nato-geführte Afghanistantruppe Isaf teilte lediglich mit, dass ein Angehöriger im Osten Afghanistans angegriffen worden und seinen Verletzungen erlegen sei. Kabul liegt im Osten des Landes. Angaben zur Nationalität des Getöteten lagen zunächst nicht vor.

