München (AFP) Der Bundesrechnungshof findet laut einem Zeitungsbericht die Verwaltungskosten beim Deutschland-Stipendium zu hoch. 2013 habe der "Durchführungsaufwand" für das Begabten-Förderprogramm an Hochschulen bei 21 Prozent gelegen, zitierte die "Süddeutschen Zeitung" am Mittwoch aus einem Bericht der Kontrollbehörde. Das bedeute, dass jeder fünfte für das Programm bereitgestellte Euro nicht an Studenten geflossen sei. 2011 habe der "Durchführungsaufwand" sogar 47 Prozent und 2012 dann 30 Prozent betragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.