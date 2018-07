Washington (AFP) Mit Waffenlieferungen an kurdische Kampfverbände will nun auch die Bundesregierung im Irak-Konflikt aktiv Partei ergreifen. Der Grundsatzbeschluss zur Aufrüstung der nordirakischen Kurden gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) fiel am Mittwoch, wie Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) mitteilte. Unterdessen wurde bekannt, dass IS-Kämpfer den seit 2012 in Syrien verschollenen US-Journalisten James Foley grausam hingerichtet haben.

