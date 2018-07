Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat sich zu Waffenlieferungen in den Irak bereit erklärt, um den Kampf der Kurden gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat zu unterstützen. Bei der Waffenhilfe werde Deutschland "mit großem Augenmaß" vorgehen und sich "auf das Engste" mit seinen europäischen und internationalen Partnern abstimmen, kündigte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Mittwoch in Berlin an. Die Entscheidung für die Waffenhilfe sei am Vormittag bei einem Treffen gefallen, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (beide CDU) teilgenommen hätten.

