Berlin (AFP) Die Bundeswehr arbeitet beim Werben um Nachwuchs verstärkt mit Sportvereinen zusammen. Im vergangenen Jahr gab sie rund 453.000 Euro für Personalwerbung im Sportbereich aus, wie aus einer am Mittwoch in Berlin vorgelegten Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Die Summe lag knapp 80 Prozent höher als im Vorjahr 2012, als rund 253.000 Euro in solche Werbemaßnahmen gesteckt worden waren.

