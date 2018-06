Berlin (AFP) Die Regierung wird nach Aussage des Ministers für digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt (CSU), in den kommenden vier Jahren sämtliche Lücken beim Ausbau der Internet-Breitbandversorgung schließen. "Wir werden 2018 alle Versorgungslücken geschlossen haben - über einen Mix aus leitungsgebundenen und mobilfunkgestützten Technologien", sagte Dobrindt der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch. Das Kabinett will am Mittwoch den Ausbau des schnellen Internet beschließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.