Hamburg (AFP) Der milde Winter hat im ersten Halbjahr zu einem Rückgang beim Krankenstand in Deutschland geführt. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2013 verringerte sich der Krankenstand von 4,1 auf 3,8 Prozent, wie eine am Mittwoch von der Krankenkasse DAK in Hamburg veröffentlichte Analyse ergab. Hauptgrund war demnach ein starker Rückgang bei den Atemwegserkrankungen wie Husten, Bronchitis oder Lungenentzündung, die im Jahr davor wegen des kalten Winters noch sprunghaft angestiegen waren.

