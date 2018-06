Paris (AFP) Seelöwen und Robben könnten die Tuberkulose schon hunderte Jahre vor der Ankunft von Christoph Kolumbus in der Neuen Welt nach Amerika gebracht haben. Ein internationales Forscherteam untersuchte das Erbgut von Bakterien, die in drei eintausend Jahre alten menschlichen Skeletten in Peru gefunden worden waren, wie es in einer in der neuen Ausgabe der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichten Studie heißt. Der Bakterien-Typus war eng verwandt mit Tuberkulose-Erregern, die heute Robben und Seelöwen befallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.