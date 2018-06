Berlin (AFP) Das Ausscheiden des bisherigen Übergangschefs bei der Warenhauskette Karstadt, Kai-Uwe Weitz, ist nach Auffassung eines Gewerkschaftsvertreters im Aufsichtsrat ein positives Signal. Es sei "erstmal ein gutes Zeichen, dass trotz der Verschiebung der Aufsichtsratssitzung der Umbau durch Signa begonnen wird", sagte Arno Peukes, der für die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in dem Aufsichtsgremium sitzt, dem "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe). Nachdem die österreichische Signa-Gruppe am Freitag mitgeteilt hatte, dass sie Karstadt komplett vom bisherigen Eigentümer Nicolas Berggruen übernehmen wolle, war am Dienstag bekannt geworden, dass Weitz das Unternehmen verlassen wird.

