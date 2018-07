Paris (AFP) Die Urlaubsstimmung ist den Franzosen gründlich vergangen: Nullwachstum, Rekordarbeitslosigkeit und ein riesiges Staatsdefizit plagen das Land. Dennoch steht es für die Regierung in Paris überhaupt "nicht zur Debatte", ihren Kurs zu ändern, wie Premierminister Manuel Valls grimmig klarstellte. Als höchst besorgniserregend stufen Präsident François Hollande und seine Sozialisten die Wirtschaftslage allerdings ein, und so wurden zum Ende der Sommerpause eilig ein paar Maßnahmen zur Wachstumsförderung zusammengezimmert. Einen Ausweg aus der "Sackgasse", wie eine Zeitung titelte, sieht Paris indes vor allem in Brüssel und Berlin.

