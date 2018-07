Paris (AFP) Angesichts der Wirtschaftskrise in Frankreich hat Präsident François Hollande weitere Maßnahmen zur Stärkung der Kaufkraft und gegen die hohe Arbeitslosigkeit angekündigt. Insbesondere für Geringverdiener sollten die Steuern gesenkt werden, machte Hollande in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Le Monde" deutlich. Zudem sollten die staatlichen Leistungen zur Unterstützung von Niedriglöhnen neu geordnet werden. Außerdem solle der Wohnungsbau durch steuerliche und finanzielle Anreize angekurbelt werden.

