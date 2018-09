Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat eine internationale Konferenz zur Bekämpfung der Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) vorgeschlagen. "Wir brauchen eine umfassende Strategie gegen diese Gruppe, die sich organisiert hat, die über große Finanzmittel und sehr moderne Waffen verfügt, und die Länder wie den Irak, Syrien und den Libanon bedroht", sagte Hollande in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Le Monde". "Ich werde daher bald unseren Partnern eine Konferenz zur Sicherheit im Irak und zum Kampf gegen den Islamischen Staat vorschlagen."

