Neu Delhi (AFP) Die als "Eiserne Dame von Manipur" bekannte indische Menschenrechtsaktivistin Irom Chanu Sharmila will ihren seit 14 Jahren andauernden Hungerstreik auch nach ihrer Haftentlassung fortsetzen. Sie werde weiterhin nichts zu sich nehmen, bis ihre Forderungen erfüllt seien, sagte die 42-Jährige am Mittwoch beim Verlassen des Gefängniskrankenhauses in Imphal, der Hauptstadt des Bundesstaats Manipur. Am Dienstag hatte ein Gericht entschieden, dass Sharmilas Inhaftierung und Zwangsernährung wegen des Vorwurfs des Selbstmordversuchs nicht länger aufrecht zu erhalten sei.

