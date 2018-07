Neu Delhi (AFP) Der indische Yoga-Guru B.K.S. Iyengar ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 95 Jahren an Nierenversagen gestorben, meldete die indische Nachrichtenagentur "Press Trust of India". Auf Iyengars Website war unter einem Foto des lächelnden Yoga-Lehrers ein Zitat zu lesen: "Ich sage den Leuten immer: Lebt fröhlich und sterbt erhaben."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.