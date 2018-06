Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will den Ausbau des schnellen Internets vorantreiben und die IT-Sicherheit in Deutschland verbessern. Das Kabinett berät deshalb heute über den Umgang mit der Digitalisierung der Gesellschaft. Nach der Kabinettssitzung soll die "Digitale Agenda" für die nächsten Jahre vorgestellt werden. Das Kabinett will außerdem die Bafög-Reform und weitere finanzielle Entlastungen für Kommunen und Länder beschließen. Die Bafög-Fördersätze sollen ab Herbst 2016 um sieben Prozent steigen.

