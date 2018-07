Kairo (dpa) - Aus Rache für die amerikanischen Luftschläge im Irak hat die Terrormiliz Islamischer Staat eigenen Angaben zufolge einen US-Journalisten enthauptet. Ein ins Internet gestelltes Video soll die Tötung des Fotografen James Foley zeigen. Der Reporter wird nach Angaben seiner Unterstützer seit 2012 vermisst. Er habe sich zuletzt in Syrien aufgehalten. Laut "Washington Post" gibt die IS an, Foley aus Vergeltung für die Militäroffensive gegen sie umgebracht zu haben. Die Terroristen drohen an, weitere Reporter zu töten.

