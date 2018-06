Martha's Vineyard (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat die Enthauptung eines amerikanischen Journalisten durch IS-Terroristen auf schärfste Weise verurteilt. Der Tod von James Foley "schockiert das Bewusstsein der gesamten Welt", sagte Obama an seinem Urlaubsort Martha's Vineyard in Neuengland. Die Islamisten hätten "keine Wertschätzung für menschliches Leben". Für die IS-Terroristen gebe es "keinen Platz im 21. Jahrhundert". Die USA würden weiterhin alles tun, um ihre Bürger zu beschützen. Ein von IS veröffentlichtes Video zeigt den Tod des seit 2012 in Syrien vermissten Reporters.

