Tel Aviv (dpa) - Israel hat Berichte über den Versuch einer gezielten Tötung des Militärchefs der im Gazastreifen herrschenden Hamas zunächst nicht bestätigt. Eine Armeesprecherin in Tel Aviv sagte, man prüfe die Berichte noch. Nach Angaben der Hamas waren die Ehefrau und Tochter von Mohammed Deif bei einem Luftangriff auf ein Haus in Gaza ums Leben gekommen. Mohammed Deif gilt in Gaza als einer der wichtigsten Drahtzieher, er hat schon mehrere Attentate durch Israel überlebt. Israel wirft ihm vor, er dirigiere den Gaza-Krieg aus dem Untergrund. Der Gaza-Krieg ist wieder voll aufgeflammt.

