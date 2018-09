Monrovia (AFP) In Liberias Hauptstadt Monrovia sind bei Protesten gegen die Absperrung eines ganzen Stadtteils wegen der Ebola-Epidemie mindestens vier Menschen verletzt worden. Bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften in dem unter Quarantäne stehenden Viertel West Point wurden am Mittwoch vier Einwohner durch Schüsse verletzt, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP und Augenzeugen berichteten. Mit der Absperrung von West Point und einem weiteren Stadtteil will Liberias Regierung die Ausbreitung des Virus bremsen.

