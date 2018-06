IS-Miliz zeigt Video mit mutmaßlicher Enthauptung eines US-Reporters

Kairo (dpa) - Aus Rache für die amerikanischen Luftschläge im Irak hat die Terrormiliz Islamischer Staat nach eigenen Angaben einen US-Journalisten enthauptet. Die Gruppe veröffentlichte am Dienstag ein Video im Internet, das die Tötung des Fotografen James Foley zeigen soll. Der Reporter wird nach Angaben seiner Unterstützer seit 2012 vermisst. Die IS gibt laut "Washington Post" an, Foley aus Vergeltung für die Militäroffensive gegen sie umgebracht zu haben. Sollte Washington seine Luftschläge nicht einstellen, würden weitere Reporter sterben.

Feuerpause im Gaza-Krieg beendet - neue Angriffe

Gaza (dpa) - Die Hoffnungen auf eine dauerhafte Waffenruhe in Gaza-Konflikt sind zunächst geplatzt. Nach dem Ende einer weiteren Feuerpause entbrannten die Kämpfe erneut. Insgesamt seien mehr als 50 Raketen am Dienstag auf Israel abgefeuert worden, teilten die Streitkräfte mit. Noch vor Ablauf der Feuerpause waren drei Raketen aus dem Gazastreifen in der Nähe der Wüstenstadt Beerscheva eingeschlagen. Israel reagierte sofort mit neuen Luftangriffen. Die Regierung in Jerusalem hatte ihre Verhandlungsdelegation zuvor schon aus Kairo abgezogen.

Polizei erschießt Afro-Amerikaner in der Nähe von Ferguson

St. Louis (dpa) - Nahe der von Protesten erschütterten US-Stadt Ferguson haben Polizisten einen Afro-Amerikaner erschossen. Der 23-Jährige habe die Beamten mit einem Messer bedroht, heißt es von der Polizei. Der Verdächtige habe sich unberechenbar verhalten und die Polizisten aufgefordert, ihn zu erschießen. Die genauen Umstände des Vorfalls werden untersucht. Der Tatort liegt gut drei Kilometer von Ferguson entfernt. Dort gibt es nach dem Tod eines schwarzen Jugendlichen durch Polizeikugeln immer wieder Proteste.

Erschossener Teenager in Ferguson soll am Montag beerdigt werden

Ferguson (dpa) - Der in der US-Stadt Ferguson von einem weißen Polizisten erschossene schwarze Teenager Michael Brown soll am kommenden Montag beerdigt werden. Es sei eine öffentliche Gedenkveranstaltung geplant, berichtete die Zeitung "St. Louis Post-Dispatch" am Dienstag unter Berufung auf den Anwalt der Familie. Er rechne damit, dass ranghohe Persönlichkeiten anwesend sein werden. Zu den Teilnehmern und dem Ort gab es noch keine näheren Angaben. Justizminister Eric Holder wird am Mittwoch in Ferguson erwartet.

Schnelles Internet für alle: Regierung präsentiert "Digitale Agenda"

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will den Ausbau des schnellen Internets vorantreiben und die IT-Sicherheit in Deutschland verbessern. Das Kabinett berät deshalb heute über den Umgang mit der Digitalisierung der Gesellschaft. Nach der Kabinettssitzung soll die "Digitale Agenda" für die nächsten Jahre vorgestellt werden. Das Kabinett will außerdem die Bafög-Reform und weitere finanzielle Entlastungen für Kommunen und Länder beschließen. Die Bafög-Fördersätze sollen ab Herbst 2016 um sieben Prozent steigen.

"Bild": Bundeswehr kann nicht alles für den Nordirak liefern

Berlin (dpa) - Die Bundeswehr kann nach einem Zeitungsbericht die Zusage, die kurdische Armee im Kampf gegen die IS-Terrormilizen auszurüsten, nur teilweise erfüllen. Das gehe aus einen vertraulichen Papier des Bundesverteidigungsministeriums für Generalinspekteur Volker Wieker hervor, das der "Bild"-Zeitung vorliege. Demnach können Schutzwesten gar nicht geliefert werden, weil die zur Verfügung stehenden Westen veraltet und die Schutzplatten im Innern brüchig geworden seien. Bei Nachtsichtgeräten seien von mehr als 1000 geplanten lediglich 680 sofort verfügbar.