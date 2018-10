Synchronspringer Hausding/Klein zum siebten Mal Europameister

Berlin (dpa) - Patrick Hausding und Sascha Klein sind in Europa weiter eine Wassersprung-Klasse für sich. Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Berlin gewann das Weltmeister-Duo am Mittwoch wieder die Goldmedaille im Synchronspringen vom Turm. Für den Berliner Hausding und den Dresdner Klein war es der siebte EM-Titel in Serie. Silber ging hinter den souveränen Deutschen an die Weißrussen Wadim Kaptur/Jauheni Karaliou vor dem Duo der Ukraine.

Paul Biedermann EM-Zweiter über 200 Meter Freistil

Berlin (dpa) - Paul Biedermann hat den Titel bei der Heim-EM über 200 Meter Freistil verpasst. Der 28-Jährige schwamm am Mittwoch in Berlin auf Platz zwei. In 1:45,80 Minuten lag der Weltrekordler zwei Hundertstelsekunden hinter 400-Meter-Europameister Velimir Stjepanovic. Dritter wurde der französische Olympiasieger und Weltmeister Yannick Agnel. Ebenfalls Silber holte Philip Heintz über 200 Meter Lagen. Der Sieg ging mit knappem Vorsprung an den mehrmaligen Olympiamedaillengewinner und Dauer-Europameister Laszlo Cseh aus Ungarn. Markus Deibler verpasste als Vierter um sieben Hundertstelsekunden den Bronzerang des Briten Roberto Pavoni.

Verletzter Schweinsteiger unsicher über Ausfalldauer

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger ist sich unsicher über die Dauer seines Ausfalls. "Man muss hoffen, dass es so schnell wie möglich geht. Aber man kann schwer sagen, ob es zwei Wochen oder vielleicht einen Monat dauert", sagte der Mittelfeldprofi vom FC Bayern am Mittwoch in einem Interview des Fernsehsenders Sky Sport News. Laufen und springen könne er wegen seiner Patellasehnen-Probleme momentan noch gar nicht, berichtete er. Sein Verein stellt sich auf einen längeren Verzicht auf Schweinsteiger ein.

Deutsche Basketballer kassieren zweite Niederlage in EM-Qualifikation

Bonn (dpa) - Die deutschen Basketballer haben in der EM-Qualifikation einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Bundestrainer Emir Mutapcic verlor am Mittwochabend in Bonn gegen Polen mit 76:88 (41:43) und kassierte in der Ausscheidung für die Europameisterschaft 2015 damit seine zweite Niederlage. Schon das Hinspiel in Polen hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes verloren. Deutschland muss nun am Sonntag (14.00 Uhr) in Hagen gegen Österreich unbedingt gewinnen, um sich die Chance auf das EM-Ticket zu bewahren. Beste Werfer gegen Polen waren NBA-Profi Dennis Schröder und Daniel Theis mit 20 Punkten.

Dressur-Hengst Totilas wegen Verletzung nicht zur WM

Warendorf (dpa) - Dressurreiter Matthias Rath und sein Pferd Totilas müssen auf einen Start bei der WM in der kommenden Woche im französischen Caen verzichten. Nach Angaben der Deutschen Reiterlichen Vereinigung vom Mittwoch verletzte sich der 14 Jahre alte Hengst kurz vor der Abreise der Equipe in die Normandie. Für Totilas und Rath rückt die Paderbornerin Fabienne Lütkemeier mit D'Agostino in das WM-Team. Die deutschen Dressurreiter bereiten sich im saarländischen Perl-Borg auf die WM vor.

Alle Handball-Bundesligisten überstehen erste DHB-Pokal-Runde

Leipzig (dpa) - Alle Handball-Bundesligisten stehen in der zweiten Runde des DHB-Pokals. Am Mittwoch schaffte es kein unterklassiger Verein, einen der 13 beteiligten Erstligisten aus dem Wettbewerb zu werfen. Von den 19 Teams des Handball-Oberhauses brauchten nur die Top-Sechs der vergangenen Saison - THW Kiel, Rhein Neckar Löwen, SG Flensburg-Handewitt, Füchse Berlin, HSV Hamburg und MT Melsungen - nicht die erste Runde zu spielen, die letztmalig in dieser Form so ausgetragen wurde. Ab der kommenden Saison wird der DHB-Pokal reformiert und mit einer Gruppenphase gestartet.